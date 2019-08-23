Не "слуга народа": у Зеленского рассказали, кто станет вице-спикером Рады

Новым вице-спикером Верховной Рады 9-го созыва может стать внефракционный народный депутат.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

При этом политик отметил: возможно, все три места в президии будут у представителей "СН". Однако сам он не планирует занять эту должность, ведь у него есть работа в комитетах и партии.

Также Корниенко добавил, что 29 и 30 августа в Раде вероятней всего проголосуют за новый состав Кабинет министров с премьер-министром. Также назначат Генерального прокурора и главу Службы безопасности Украины.

"Все задержки были от того, что нужно было формировать коалицию. Нужно было торговаться, квоты и прочее. Но сейчас у нас есть консолидированная позиция", – добавил будущий нардеп.

Верховная Рада Скриншот

Отметим, что ВО "Батьківщина" отозвало кандидатуру народного депутата Елены Кондратюк, поданную ранее на должность заместителя председателя Верховной Рады 9-го созыва.

"Данную кандидатуру, а именно Кондратюк Елену Константиновну, мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва", – заявил на брифинге, 23 августа глава "СН" Дмитрий Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лидеров партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что претенденты на должности министров обновленного Кабмина определены уже примерно на 70%.

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