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28 сентября • обновлено в 18:39
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"Не сломалась": Порошенко с женой навестили Гонтареву в больнице

8.6т Читать материал на украинском

Петр и Марина Порошенко посетили Валерию Гонтареву в лондонской больнице, где она лечится после того, как ее сбил автомобиль. Пятый президент Украины подчеркнул: несмотря на преследования оппонентами ексголова НБУ не сломалась. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергать себя опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, – она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, – она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - отметил Порошенко.

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Он также сообщил, что передал Гонтаревой подарок от известного украинского музыканта и художника Юрия Журавля.

"С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев. Спасибо Юрию Журавлю за футболку, которой Валерия очень обрадовалась", - написал пятый президент, выложив фото из больницы.

"Не сломалась": Порошенко с женой навестили Гонтареву в больнице

"Валерия не сломается", – говорит Юрий. Валерия не сломается - уверены и мы. Знайте: никто из нас не сломается!", - подчеркнул Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Валерия Гонтарева попала под колеса автомобиля в Лондоне в августе этого года. В сентябре экс-главу СБУ ожидало новое испытание: ее дом под Киевом сожгли злоумышленники. Сама Гонтарева заявила, что в заказе поджога подозревает олигарха Игоря Коломойского. И рассказала о других попытках запугивания, с которыми столкнулась за последние 5 лет.

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Валерия Гонтарева Марина Порошенко Петр Порошенко Игорь Коломойский
Теги
ДТП Национальный банк Украины
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Валерия не сломается - нога не в счёт ! Мордатый решил проведать подельницу, чтоб убедиться, что та не выдаст. И ещё, если бороться за Украину и обокрасть её же - это синонимы для этих деятелей, то тогда понятно почему Париж. А спектакль с маечками - это вообще на кого рассчитано ?
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Борется за Украину в Лондоне... Там таких беглых борцов много
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее" я так понимаю у порошка имеются неопровержимая док-ва этих слов ? А пока это всего лишь вброс и за подобное надо на бутыль сажать.
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