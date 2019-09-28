"Не сломалась": Порошенко с женой навестили Гонтареву в больнице

Петр и Марина Порошенко посетили Валерию Гонтареву в лондонской больнице, где она лечится после того, как ее сбил автомобиль. Пятый президент Украины подчеркнул: несмотря на преследования оппонентами ексголова НБУ не сломалась. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергать себя опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, – она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, – она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - отметил Порошенко.

Он также сообщил, что передал Гонтаревой подарок от известного украинского музыканта и художника Юрия Журавля.

"С Мариной посетили Валерию, чтобы передать ей слова поддержки от многих украинцев. Спасибо Юрию Журавлю за футболку, которой Валерия очень обрадовалась", - написал пятый президент, выложив фото из больницы.

"Валерия не сломается", – говорит Юрий. Валерия не сломается - уверены и мы. Знайте: никто из нас не сломается!", - подчеркнул Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Валерия Гонтарева попала под колеса автомобиля в Лондоне в августе этого года. В сентябре экс-главу СБУ ожидало новое испытание: ее дом под Киевом сожгли злоумышленники. Сама Гонтарева заявила, что в заказе поджога подозревает олигарха Игоря Коломойского. И рассказала о других попытках запугивания, с которыми столкнулась за последние 5 лет.

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