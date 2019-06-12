"Не сделал ничего такого": глава "Слуги народа" рассказал о роли Коломойского

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков опроверг обвинения в сотрудничестве и зависимости от олигарха Игоря Коломойского.

В интервью "Стране" Разумков заявил, что Коломойский не имеет никакого отношения к политической силе и не влияет на ее решения. Он подчеркнул, что олигарх может высказывать любое свое мнение, однако в партии есть своя позиция относительно любых вопросов.

"Коломойский сейчас не сделал ничего такого, что сильно вредит политике страны. У нас с ним расходились мнения по поводу дефолта, когда он говорил, что это хорошо, но это его субъективное мнение. Я вижу это по-другому. Коломойский не является членом партии "Слуга народа", - сказал Разумков.

Разумков заявил, что ни разу не общался с Коломойским и предположил, что олигарх может поддерживать отношения разве что с сотрудниками "Квартала 95", но не со "Слугой народа".

"Украинские олигархи всегда жили несколько в других условиях. Думаю, что при президенте Зеленском они будут чувствовать себя иначе. Олигархи больше не будут влиять на парламент", - заявил он.

Игорь Коломойский и "Слуга народа" коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский вызвал ажиотаж заявлением о необходимости дефолта в Украине, из-за чего президенту Владимиру Зеленскому пришлось отреагировать на опасения и прояснить ситуацию.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!