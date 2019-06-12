ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

"Не сделал ничего такого": глава "Слуги народа" рассказал о роли Коломойского

1.5тЧитать материал на украинском

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков опроверг обвинения в сотрудничестве и зависимости от олигарха Игоря Коломойского.

В интервью "Стране" Разумков заявил, что Коломойский не имеет никакого отношения к политической силе и не влияет на ее решения. Он подчеркнул, что олигарх может высказывать любое свое мнение, однако в партии есть своя позиция относительно любых вопросов.

"Коломойский сейчас не сделал ничего такого, что сильно вредит политике страны. У нас с ним расходились мнения по поводу дефолта, когда он говорил, что это хорошо, но это его субъективное мнение. Я вижу это по-другому. Коломойский не является членом партии "Слуга народа", - сказал Разумков.

Новости
В "Слуге народа" сделали заявление о всеукраинском референдуме

Разумков заявил, что ни разу не общался с Коломойским и предположил, что олигарх может поддерживать отношения разве что с сотрудниками "Квартала 95", но не со "Слугой народа".

"Украинские олигархи всегда жили несколько в других условиях. Думаю, что при президенте Зеленском они будут чувствовать себя иначе. Олигархи больше не будут влиять на парламент", - заявил он.

Игорь Коломойский и "Слуга народа"

Игорь Коломойский и "Слуга народа"

коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский вызвал ажиотаж заявлением о необходимости дефолта в Украине, из-за чего президенту Владимиру Зеленскому пришлось отреагировать на опасения и прояснить ситуацию.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Дмитрий РазумковИгорь Коломойский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
13
10
Смешно
0
Интересно
4
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Твої слова да Богу в вуха, але нє вєрю!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
2 підара
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стерхова Венера
Стерхова Венера
Спаcибо всем тeм, ктo покaзaл мне пpeкрасный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/xu63wb Пpoстo пройдя опpос получила пoчти полyгoдoвyю зарплатy)) Пользyйтесь, пока есть возможнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Стерхова Венера, ЗАЙДИ НА САЙТ: FUCKING OUT
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel