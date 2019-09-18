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18 сентября • обновлено в 08:39
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"Не сдадим!" У Зеленского приоткрыли детали "сделки" с Путиным

1.4т Читать материал на украинском

Кремль демонстрирует первые признаки готовности к деэскалации ситуации на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Die Welt (полный текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства).

"Мы сделали несколько шагов в одностороннем порядке с нашей стороны, чтобы прекратить огонь, и мы предложили прекращения обстрелов на сезон сбора урожая. Для этого мы отводим военнослужащих от прямой линии фронта в трех тестовых зонах и хотели бы распространить это на весь фронт. Но постоянно осуществляются провокации с той стороны, против которых наши солдаты должны защищаться. В конце концов, частотность бомбардировок значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось", – сказал он.

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Переговоры Зеленского с Путиным

Переговоры Зеленского с Путиным

В то же время Пристайко отверг предположения, что конфликт на Донбассе будет прекращен за счет уступок в вопросе украинских территорий.

"Мы не сдадим украинскую территорию и уведомили россиян о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, например, как это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это невозможно, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано", – сказал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что Зеленский является достаточно сильным партнером и именно это дает надежду на то, что Россия после обмена пойдет на дальнейшие шаги для достижения мира на Донбассе.

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Вернуть НАШИХ граждан, а цапьё отправить на историческую родину, причём всем табором, Немытая большая, места всем хватит.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А где сами то..детали сделки??? Путин ведь вас идиотов послал...пока вы придумыватели не дадите письменных гарантий неотхода и попунктного исполнения подписанных вами соглашений
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