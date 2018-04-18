Не Россия: Медведчук рассказал, кто воюет на Донбассе

Кум президента России Виктор Медведчук заявил, что на Донбассе воюют не регулярные российские войска, а иностранные вооруженные формирования.

Такое мнение он выразил в программе "Немцова.Интервью", комментируя свои заявления касательно Минских соглашений.

"По поводу иностранных вооруженных формирований. Добровольцы с одной и с другой стороны, и в одних, и в других воинских подразделениях всегда имели место раньше, и имеют место до сих пор. Речь идет о том, чтобы любые иностранных вооруженные формирования не были там, когда будут выполняться полностью пункты и статьи Минских соглашений. Речь шла именно об этом", – сказал Медведчук.

По его словам, в соглашениях не говорится именно о том, что на Донбассе воюют российские войска.

"Знаете, например, что там воевал грузинский батальон. А знаете, там добровольцы из Чечни были. Так это разве не иностранные вооруженные формирования? Там добровольцы были из Чечни. Когда-то с Украиной в Первой и Второй чеченской войне участвовали украинцы. В очень большом количестве. Это же не были вооруженные формирования Украины. Речь не идет о регулярной армии. Более того, не потому что там так записано. Речь не идет о регулярной армии, потому что СММ ОБСЕ, которые единственно призвано по мандату, который они получили, регулировать и контролировать наличие и происхождение всего, что можно отнести к боевым действиям или к вооруженному противостоянию, никогда не указывали о наличие регулярных частей Российской Федерации на территории неподконтрольной Украине", – подчеркнул Медведчук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее он заявил, что не считает Россию страной агрессором.