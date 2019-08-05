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"Не решается законами!" У Зеленского пояснили, как собираются вернуть Донбасс и Крым

1.4т Читать материал на украинском

Проблема возвращения Украине аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса не решается законами.

Такое мнение высказал лидер партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в интервью "Коммерсанту". По его словам, это одна из ключевых проблем в стране.

Он пояснил, что возвращение Крыма и Донбасса – это, в первую очередь, "вопрос желания".

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Владимир Зеленский на Донбассе

Владимир Зеленский на Донбассе

Офис президента

"Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", – подчеркнул Разумков.

В то же время политик уточнил, что возможность предоставления Донбассу автономии в составе Украины также будет обсуждаться в Верховной Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ЛНР" обвинили украинскую сторону в обстрелах их позиций на Донбассе и пригрозили президенту Владимиру Зеленскому.

В то же время, украинская сторона продолжает придерживаться режима тишины на Донбассе, однако оккупанты развязывают кровавые бои.

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Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" Новости Донбасса
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
я так и не увидел пути.....кроме как превращение Украины в НьюВасюки...но это лет этак так через 100...и если Россия будет ждать...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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