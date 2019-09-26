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27 сентября • обновлено в 19:51
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Не разрешал! Зеленский сделал неожиданное заявление о стенограмме разговора с Трампом

23.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал разрешения главе США Дональду Трампу на обнародование текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи двух глав государств в Нью-Йорке. "Я не против, если нужно там разрешение юридическое... Я просто не знаю формата, честно скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Думал, что они опубликуют свою часть", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Офис президента Украины

При этом он подчеркнул, что считает, что иногда звонки между президентами не должны публиковаться.

"Хотя я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы", – пояснил глава Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 сентября, в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за содержания которого американцы начали процедуру импичмента.

Текст показали в Белом доме. Вскоре в сети появился перевод беседы, которая состоялась 25 июля в 9:33 по Вашингтону.

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Тема
Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Что? Я? Когда говорил? Да я может шутил! Зачем? Но я ведь шоумен! А вы думали президент? Ну дурачье... Повелись, ХА-ХА-ХА... Занавес.
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Вот где во всю проявился талант комика. Зеля - БРАВО!!!
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Спочатку плазуватися у розмові, а потім казати, що нема дозволу на публікацію плазування. Ех-ма, молодо та зелено!
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