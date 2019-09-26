Не разрешал! Зеленский сделал неожиданное заявление о стенограмме разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал разрешения главе США Дональду Трампу на обнародование текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи двух глав государств в Нью-Йорке. "Я не против, если нужно там разрешение юридическое... Я просто не знаю формата, честно скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Думал, что они опубликуют свою часть", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Офис президента Украины

При этом он подчеркнул, что считает, что иногда звонки между президентами не должны публиковаться.

"Хотя я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы", – пояснил глава Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 сентября, в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за содержания которого американцы начали процедуру импичмента.

Текст показали в Белом доме. Вскоре в сети появился перевод беседы, которая состоялась 25 июля в 9:33 по Вашингтону.

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