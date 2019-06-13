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"Не раздражайте!" Мосейчук поспорила с Разумковым из-за референдума

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Украинская журналистка и ведущая Наталья Мосейчук вступила в дискуссию с главой партии "Слуга народа" Дмитрием Разумковым из-за вопроса о проведении референдумов в стране.

В прямом эфире политического шоу "Право на владу" журналист Сергей Щербина попросил представителя команды президента Украины прокомментировать недавнее заявление о том, что политсила не готова игнорировать мнение украинцев на референдуме 2000 года, когда большинство проголосовало за введение двухпалатного парламента.

"Власть, в не зависимости от того, это "Слуга народа" или другая политическая сила, должна слушать и прислушиваться к мнению народа, которое было высказано даже в 2000 году, это важно", – сказал Разумков.

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Разумков и Мосейчук

Разумков и Мосейчук

Скрин видео

"20 лет назад?" – спросил Щербина. "Давайте тогда не прислушиваться к референдуму, благодаря которому Украина стала независимой. Я думаю, что нужно слышать народ всегда. Но, тем не менее, нужно исходить из тех целей и задач, которые сегодня ставит общество", – ответил политик.

После этих слов ведущая вмешалась в разговор, заявив, что для объективной оценки общественных настроений стоило бы провести новый опрос.

Щербина

Щербина

Скрин видео

"Не думаете ли вы, что если в 2000 году был проведен референдум, который тогда еще называли Медведчука, потому что проводился за его инициативы, и с того момента, 19 лет назад, много людей выехали за границу и много людей просто ушли на тот свет, возможно, нужно провести новый референдум?

Потому что вы есть инициаторами референдума по ЕС и НАТО. Возможно, не раздражайте этой риторикой "давайте ссылаться на двухтысячные". Сделайте новый опрос и поставьте на этом точку", – сказала Мосейчук.

Разумков ответил, что не предлагает ссылаться на тот референдум. "Вопрос был в другом: надо ли прислушиваться к этому мнению? Надо", – подчеркнул он.

Он отметил, что для того, чтобы проводить новые референдумы, нужно сперва принять соответственную законодательную базу.

"Не раздражайте!" Мосейчук поспорила с Разумковым из-за референдума

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что команда планирует вынести на референдум изменения Конституции.

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Персоны
Наталья МосейчукДмитрий РазумковСергей Щербина
Место
Украина
Теги
политикареферендум
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