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"Не расслабляйтесь": Зеленский намекнул на еще одни выборы

25.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведение досрочных местных выборов.

Об этом он заявил во время брифинга в штабе "Слуге народа" после объявления результатов экзит-полов.

"Не расслабляйтесь", – сказал Зеленский в контексте досрочных местных выборов.

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Штаб "Слуги народа"

Штаб "Слуги народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук также допустил возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

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