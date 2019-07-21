"Не расслабляйтесь": Зеленский намекнул на еще одни выборы

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведение досрочных местных выборов.
Об этом он заявил во время брифинга в штабе "Слуге народа" после объявления результатов экзит-полов.
"Не расслабляйтесь", – сказал Зеленский в контексте досрочных местных выборов.
Штаб "Слуги народа"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук также допустил возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.
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