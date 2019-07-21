"Не расслабляйтесь": Зеленский намекнул на еще одни выборы

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на проведение досрочных местных выборов.

Об этом он заявил во время брифинга в штабе "Слуге народа" после объявления результатов экзит-полов.

"Не расслабляйтесь", – сказал Зеленский в контексте досрочных местных выборов.

Штаб "Слуги народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук также допустил возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!