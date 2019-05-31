"Не работаешь – тебя уволят": глава "Слуги народа" пригрозил "урезать" Верховную Раду

Глава политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отзыве народного депутата и выступил за сокращение численности Верховной Рады.

Об этом Разумков рассказал в эфире телеканала "112 Украина", заявив, что команда президента работает над проектом закона и выразив надежду, что парламентарии проголосуют за него.

Глава политсилы поддержал озвученный в эфире тезис о том, что "если ты не ходишь на работу – тебя уволят", и работа Рады не изменится в случае сокращения числа нардепов, а расходы на содержание депутатского корпуса снизятся.

"Когда у нас избиралось 450 депутатов, у нас на тот момент страна была гораздо больше [по численности населения]. Сегодня мы понимаем, что многие уехали, многих уже просто нет. И, наверное, и такого количества народных депутатов может не быть, можно и поменьше… Беспокоит то количество депутатов, которое ходят на эту работу" - сказал Разумков.

"Вы [граждане Украины], как работодатель, народного депутата уволить не можете. Вам надо ждать пять лет. Вообще классная работа: ты берешь на работу сотрудника, через два месяца понимаешь, что он вообще не такой, как тебе надо было, не выполняет те обещания, которые тебе давал, на работу не ходит, зарплату получает, голосует за соседа, а ты его уволить не можешь. Поэтому ты должен ждать пять лет, чтобы потом его выгнать, в лучшем случае", - отметил политик.

Дмитрий Разумков скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Раду был внесен законопроект об импичменте президента, поданный командой главы государства Владимира Зеленского. Парламентариям также предложили поддержать проект закона об отмене депутатской неприкосновенности.

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