Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:23
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Не пускают "русский мир": дипломат оценил выпад Эстонии в адрес украинцев

2.4т Читать материал на украинском

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко заявил о том, что Эстония имеет все основания не допускать иммиграцию в страну носителей идей "русского мира", в том числе из числа украинцев.

"Эстония как суверенное государство заботится о своей национальной безопасности. А вопрос иммиграции - это именно вопрос национальной безопасности", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя высказывание главы МВД Эстонии Марта Хельме.

"Тем более когда речь идет о проживании в стране лиц, которые не знают государственного языка, которые физически и идеологически усиливают ту массу населения, которая считает себя частью "русского мира", – подчеркнул дипломат.

Новости
В России рассекретили документы о захвате Эстонии войсками СССР

Он заметил: это заявление Хельме не указывает на наличие в Евросоюзе антиукраинских настроений. "Эстонцы абсолютно нормально и лояльно относятся к Украине", – заверил Василенко.

Масса людей, которая, живя в Эстонии, не намерена изучать эстонский язык, не заслуживает лучшего отношения к себе

Масса людей, которая, живя в Эстонии, не намерена изучать эстонский язык, не заслуживает лучшего отношения к себе

По его мнению, нет необходимости в официальной реакции на заявление украинского МИД. "Я бы не реагировал, потому что оно не представляет угрозы для национальной безопасности Украины", – заявил дипломат.

"Но та масса людей, которая, живя в Эстонии, не намерена изучать эстонский язык, не заслуживает лучшего отношения к себе", – убежден он.

Новости
Агитировал за "русский мир": в Днепре задержали таксиста-казака

Как писал OBOZREVATEL, глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил: "Если посмотреть, то просителей убежища прибывает к нам больше не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины". Он назвал это серьезной проблемой и пообещал: пока его политическая сила входит в правительство, она не допустит иммиграцию в страну.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Проблема мигрантов в Европе
Персона
Владимир Василенко
Место
Эстония
Теги
иммиграция мигранты
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
7
Смешно
15
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Чувак очень ошибается. К хо хлам-гастарбайтерам в Эстонии отношение резко отрицательное. Как у эстогцев, так и русскоязычных. Другой народ, непривычный менталитет. Эстония достаточно ксенофобна.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вместо качественных украинцев, владеющих 10 иностранными языками, Путин рассылает по миру какую-то вату с украинскими паспортами. Доколе?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
van Dijk Max
van Dijk Max
безвиз закрыть , аставнаите Русский мир
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel