Не пускают "русский мир": дипломат оценил выпад Эстонии в адрес украинцев

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко заявил о том, что Эстония имеет все основания не допускать иммиграцию в страну носителей идей "русского мира", в том числе из числа украинцев.

"Эстония как суверенное государство заботится о своей национальной безопасности. А вопрос иммиграции - это именно вопрос национальной безопасности", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя высказывание главы МВД Эстонии Марта Хельме.

"Тем более когда речь идет о проживании в стране лиц, которые не знают государственного языка, которые физически и идеологически усиливают ту массу населения, которая считает себя частью "русского мира", – подчеркнул дипломат.

Новости В России рассекретили документы о захвате Эстонии войсками СССР

Он заметил: это заявление Хельме не указывает на наличие в Евросоюзе антиукраинских настроений. "Эстонцы абсолютно нормально и лояльно относятся к Украине", – заверил Василенко.

Масса людей, которая, живя в Эстонии, не намерена изучать эстонский язык, не заслуживает лучшего отношения к себе

По его мнению, нет необходимости в официальной реакции на заявление украинского МИД. "Я бы не реагировал, потому что оно не представляет угрозы для национальной безопасности Украины", – заявил дипломат.

"Но та масса людей, которая, живя в Эстонии, не намерена изучать эстонский язык, не заслуживает лучшего отношения к себе", – убежден он.

Как писал OBOZREVATEL, глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил: "Если посмотреть, то просителей убежища прибывает к нам больше не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины". Он назвал это серьезной проблемой и пообещал: пока его политическая сила входит в правительство, она не допустит иммиграцию в страну.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!