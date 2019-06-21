"Не простим России!" Порошенко встретился с крымскими татарами

В открытом офисе "Европейской солидарности" – гости из Крыма. Судьбы обоих мужчин изувечила оккупация. Ахтем Чийгоз чудом спасся из российской тюрьмы, а Умер Ибрагимов три года не может найти своего сына Эрвина.

В 2016-м подконтрольные России силовики дерзко похитили активиста. Парень ехал домой, когда его остановило ГАИ. Он успел позвонить отцу, после этого связь оборвалась, пишут в партии "Европейская солидарность".

Петр Порошенко, Умер Ибрагимов, Ахтем Чийгоз "Европейская солидарность"

Страшные кадры с похищением Эрвина Ибрагимова переодетыми сотрудниками ФСБ облетели весь мир. До сих пор нет никаких известий о его месте нахождения, оккупационная власть похищение не расследует. Самому Умер Ибрагимову неоднократно угрожали.

21 июня отец Эрвина летит в Португалию – на футбольный матч имени его сына, который организует украинская диаспора. Петр Порошенко помог организовать поездку.

Петр Порошенко, Умер Ибрагимов "Европейская солидарность"

"Те, с кем я общаюсь в Крыму, возлагают надежду на вас и на "Европейскую солидарность". Мы верим в то, что вы сможете освободить Крым", – сказал Ибрагимов.

Петр Порошенко, Умер Ибрагимов, Ахтем Чийгоз "Европейская солидарность"

Порошенко попросил передать всем собратьям в Крыму, что не сдастся и не простит России всех потерь, которые она нанесла Украине.

Петр Порошенко, Умер Ибрагимов, Ахтем Чийгоз "Европейская солидарность"

"Для меня история Умера Ибрагимова – не просто история борьбы. Его история о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют". Оккупанты никогда не останавливаются, они пытают наших людей в Крыму и на Донбассе, забирая у них самое дорогое. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы простить и забыть. И я попросил Умера Ибрагимова передать всем нашим собратьям в Крыму, что мы никогда не простим и не сдадимся, и будем бороться за наш Крым до победы", – заявил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в депутаты от "ЕС" Яна Зинкевич заявила, что миссия их партии в парламенте - бороться против реванша пророссийских сил в Украине.

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