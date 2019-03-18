Захват Крыма: в НАТО выдвинули жесткое условие России

В НАТО призвали Россию освободить оккупированный Крым и полностью вернуть его в состав Украины.

Такое заявление распространила штаб-квартира НАТО 18 марта, в пятую годовщину захвата полуострова. В Альянсе подчеркнули, что Крым был и будет считаться частью Украины.

"Пять лет назад Россия применила силу против Украины, чтобы незаконно аннексировать Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным нарушением международного права и серьезным вызовом евроатлантической безопасности. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаем и не будем. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", ‒ говорится в заявлении.

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В НАТО также обратили внимание на многочисленные нарушения прав человека, которые с 2014 года осуществляются против крымских татар и украинцев в Крыму.

"Мы также осуждаем строительство Россией моста через Керченский пролив, который представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и создает дополнительные трудности для экономики Украины. Неоправданное применение Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала в районе Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года является частью более широкой модели российских агрессивных действий в регионе", ‒ подытожили в Альянсе.

Также с аналогичным заявлением выступили в Евросоюзе, высказав поддержку Украине и осудив аннексию Крыма.

Как писал OBOZREVATEL, 18 марта жители России празднуют чуть ли не национальный "праздник" – аннексию украинского полуострова Крым. На деле же "присоединение" обернулось для страны огромными санкциями и экономическим упадком.

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