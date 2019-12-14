"Не признаем!" В "ДНР" выдвинули наглые требования Киеву

В "ДНР" потребовали от Киева согласовать с ними и "ЛНР" закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Об этом заявил главарь террористов Денис Пушилин, передают сепаратистские сайты. Он отметил, что не признает "одностороннюю децентрализацию".

"В связи с внесением в ВРУ проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

По словам Пушилина, об этом говорится в Минских соглашениях и в итогах парижского саммита "нормандской четверки".

"Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группы 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию"", - сообщил главарь "ДНР".

Главарь террористов Денис Пушилин РБК

Ранее OBOZREVATEL писал, что Верховная Рада Украины продлила до конца 2020 года действие закона об особом статусе Донбасса. Сейчас в нем изменили только срок действия.

Отметим, пролонгация закона стала одной из договоренностей, к которой пришли на саммите 9 декабря лидеры "нормандской четверки".

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