"Не признаем!" В "ДНР" выдвинули наглые требования Киеву

В "ДНР" потребовали от Киева согласовать с ними и "ЛНР" закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
Об этом заявил главарь террористов Денис Пушилин, передают сепаратистские сайты. Он отметил, что не признает "одностороннюю децентрализацию".
"В связи с внесением в ВРУ проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.
По словам Пушилина, об этом говорится в Минских соглашениях и в итогах парижского саммита "нормандской четверки".
"Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группы 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию"", - сообщил главарь "ДНР".
Главарь террористов Денис Пушилин
РБК
Ранее OBOZREVATEL писал, что Верховная Рада Украины продлила до конца 2020 года действие закона об особом статусе Донбасса. Сейчас в нем изменили только срок действия.
Отметим, пролонгация закона стала одной из договоренностей, к которой пришли на саммите 9 декабря лидеры "нормандской четверки".
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