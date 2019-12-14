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14 декабря • обновлено в 11:52
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"Не признаем!" В "ДНР" выдвинули наглые требования Киеву

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В "ДНР" потребовали от Киева согласовать с ними и "ЛНР" закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Об этом заявил главарь террористов Денис Пушилин, передают сепаратистские сайты. Он отметил, что не признает "одностороннюю децентрализацию".

"В связи с внесением в ВРУ проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

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По словам Пушилина, об этом говорится в Минских соглашениях и в итогах парижского саммита "нормандской четверки".

"Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группы 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю "децентрализацию"", - сообщил главарь "ДНР".

Главарь террористов Денис Пушилин

Главарь террористов Денис Пушилин

РБК

Ранее OBOZREVATEL писал, что Верховная Рада Украины продлила до конца 2020 года действие закона об особом статусе Донбасса. Сейчас в нем изменили только срок действия.

Отметим, пролонгация закона стала одной из договоренностей, к которой пришли на саммите 9 декабря лидеры "нормандской четверки".

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Денис Пушилин
Теги
Донбасс террористы "ДНР"
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Комментарии
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
На xpeн кому нужны эти лугандоновские "кормильцы" ?? Пусть свое дepьмo сами жрут
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Мир Миру
Мир Миру
Конституцію України етнічні лугандонці вже шостий рік плюндрують. Тож немає нічого дивного в невизнанні ОРДЛО децентралізації, яку планують здійснити в Україні "Слуги народу". Зеленський запропонував ЛуганДону таким чином розпочати реінтеграцію в українське середовище, але це нікому не потрібно.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Самый "особый статус" - окружить забором, особей не будет. И пусть себе особничают там. Забодали - разокрали Донбасс, нажрали хари за счет нас, и еще чего-то там требуют!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Воронов Сергей, и все то за счет вас, убогих, зажиpoвали. Все никак не можете перестать считать вареники в чужом рту. То вас союз объедал, потом Крым, теперь Донбасс. И территории уходят, а вы все нищиe, все ищите, кто ж вас на сей раз объедает.
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