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Не пригласил Луценко: в ГПУ обиделись на "ошибку" Зеленского

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В Генеральной прокуратуре выразили возмущение, что президент Владимир Зеленский не позвал на свое первое заседание СНБО Юрия Луценко.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, отметив, что Луценко не был исключен из состава Совета, но по неизвестной причине отсутствовал на совещании.

"Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко", - написала Сарган.

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Заседание СНБО

Заседание СНБО

president.gov.ua

"Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - добавила она.

Луценко и Зеленский

Луценко и Зеленский

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Александр Данилюк анонсировал еще одно заседание, которое будет посвящено вопросам Донбасса.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЛариса СарганЮрий Луценко
Место
Украина
Теги
СНБОГПУ
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