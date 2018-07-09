Мало того, что присутствие депутата в зале парламента у нас считается не по участию в голосованиях, а по засовывамию куда надо кем угодно карточки депутата или по его личной росписи в вестибюле, после чего можно уходить и считаться присутствующим, так ещё и целые дни уходят на такую видимость работы, как голосования в зале за "правки", ни одна из которых за 4 года не прошла и пройти не могла, поскольку в зале при их "обсуждении" не более 100-150 человек.

Никого не смущает, что "правки" набирают обычно от 20 до 60 голосов при требуемых 226 — профессиональные "правщики" упорно требуют слова и голосования.

Ведь их показывают по телевизору!

Другого толка от этой тупой обструкции, этой затягивающей время имитации бурной деятельности нет.

"Вы настаиваете на голосовании?" — спрашивает Председатель. "Настаиваю!" — бесстыдно отвечает бессовестно пиарящийся депутат пару десятков раз подряд — при том, что ни одно голосование за его запятые не набрало и 80, а то и 30 голосов.

Максимум, чего можно при этих голосованиях добиться, это проваливать правки, уже принятые профильным Комитетом, ставя их в пустом зале на "подтверждение", но и это особого смысла не имеет: при голосовании за сам Закон собравшиеся к этому времени депутаты в первую очередь восстанавливают редакцию Комитета, которая была до всего этого "обсуждения" с кучей "голосований", после чего голосуют уже по-настоящему за изначальный вариант Закона.

ЗАЧЕМ ЖЕ ПОСТОЯННО ЧАСАМИ И ДНЯМИ ТРАТЯТ ВРЕМЯ НА БЕССМЫСЛЕННОЕ? Делая вид на полном серьёзе, что нечто происходит?

Реальное обсуждение правок происходит либо в Комитетах, либо непосредственно перед окончательным голосованием. Остальное время регулярно и постоянно тратится впустую!

И при этом ещё нужно делать умный вид, изображая работу! Во имя чего? Где польза?

А нужные Законы при этом лежат и ждут. Так консервируется действующее законодательство. Так его охраняют от изменений. Так очковтирательством заменяется законотворчество.

КОМУ ВЫГОДНО ПОСТОЯННО ТОРМОЗИТЬ РАБОТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА?

Пленарные недели проходят в Раде 2 раза в месяц. Ходят на работу в эти 2 недели, если говорить о большинстве, только по вторникам и четвергам, остальные дни массово прогуливают. Итого реальных рабочих дней в Раде — около 4 в месяц. Так вот, в среднем 2 из них уходят на "правки", когда снова расходятся. Или ещё можно тупо сидеть, участвуя в имитации. Здесь всё зависит от индивидуальной способности организма к такому труду.

ЭТО показывают на всю страну. Страна в курсе и даже не возмущается. Страну тоже устраивает. Нет работы — нет и вреда?