"Не позволю!" Парубий сделал резкое заявление о роспуске Рады

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не допустит роспуска украинского парламента после выборов президента.

"Я это – о роспуске – слышал с момента избрания председателем. 14 апреля, кстати, было ровно 3 года", – сказал он в интервью "Цензор.Нет".

"Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария", – подчеркнул политик.

Он отметил, что 27 мая истекает срок, когда возможен роспуск Рады – Конституция запрещает прекращать ее полномочия в течение последних 6 месяцев текущего созыва.

"Конечно, возможно искать какие-то зацепки. И это, скорее всего, концепции, которые пытаются развить и воплотить верные юристы Януковича – Лукаш и Портнов. Но парламент – высший законодательный орган государства. Который, правда, уже давно и упорно пытаются демонизировать. И когда сегодня кто-то хочет нанести удар по парламенту, я говорю очень просто: не позволю! Не позволю манипулировать ни законами, ни Конституцией", – уверен Парубий.

По его словам, "нет ни политических, ни юридических оснований" для того, чтобы ставить вопрос о роспуске Рады.

Как писал OBOZREVATEL, в недавнем интервью кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский завил, что в случае победы на выборах готов распустить парламент, но при этом не нарушая закон.

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