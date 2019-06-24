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Убийство Комарницкого: Гриценко объявил требования МВД

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23 июня умер партиец "Гражданской позиции" Александр Комарницкий, которого зверски избили полицейские в Виннице.

В связи с этим "Гражданская позиция" объявила свои четкие требования руководству МВД и будет держать вопрос на контроле, сообщил лидер политсилы Анатолий Гриценко в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Александр Комарницкий

Александр Комарницкий

Facebook Александра Комарницкий

Гриценко пообещал, что в партии не позволят заговорить или спустить на тормозах расследование этого убийства.

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Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Украина становится опасной для жизни своих граждан – убивают те, кто должен защищать людей", – отметил политик.

Он также выразил искренние соболезнования родным и друзьям погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, 43 процента украинцев считают, что в следующем составе Верховной Рады должен быть лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Об этом свидетельствуют обнародованные 20 июня результаты социологического опроса, проведенного совместно Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Dell Alex
Dell Alex
Интересно, а что бы требовал и чем бы потрясал Гриценко, если бы Комарницкий не был с ним в одной партии? Или Гриценко только сейчас узнал, что существуют убийства?
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