"Не поворачиваться спиной": Зеленскому дали важный совет перед встречей с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому при встрече с главой России Владимиром Путиным лучше не поворачиваться к нему спиной.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал одиозный российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

"Он (Путин – Ред.) может быть харизматичным, обаятельным, может блажить. Самое основное – не поворачиваться к нему спиной. И зашить карманы, чтобы не подбросил ничего и не утащил. Чтобы цап-царап не сделал. И руки потом помыть", – пояснил он.

При этом бизнесмен сообщил, у Зеленского перед Путиным есть определенный козырь.

"Козырь – то, что в этот момент у Путина фейковый рейтинг, а у Зеленского – все еще настоящий (смеется). Люди его поддержали, любят и ждут изменений. А от Путина никто ничего не ждет. Все ждут, к сожалению… "Лебединого озера". Я про нормальных людей. Про ненормальных людей мы даже не говорим", – пояснил Чичваркин.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Чичваркин рассказал, что президент РФ Владимир Путин за годы своего правления установил в стране тоталитарный строй.

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