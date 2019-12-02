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2 декабря • обновлено в 11:13
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"Не поворачиваться спиной": Зеленскому дали важный совет перед встречей с Путиным

3.8т
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому при встрече с главой России Владимиром Путиным лучше не поворачиваться к нему спиной.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал одиозный российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

"Он (Путин – Ред.) может быть харизматичным, обаятельным, может блажить. Самое основное – не поворачиваться к нему спиной. И зашить карманы, чтобы не подбросил ничего и не утащил. Чтобы цап-царап не сделал. И руки потом помыть", – пояснил он.

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При этом бизнесмен сообщил, у Зеленского перед Путиным есть определенный козырь.

"Козырь – то, что в этот момент у Путина фейковый рейтинг, а у Зеленского – все еще настоящий (смеется). Люди его поддержали, любят и ждут изменений. А от Путина никто ничего не ждет. Все ждут, к сожалению… "Лебединого озера". Я про нормальных людей. Про ненормальных людей мы даже не говорим", – пояснил Чичваркин.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Чичваркин рассказал, что президент РФ Владимир Путин за годы своего правления установил в стране тоталитарный строй.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Евгений Чичваркин
Место
Украина
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Комментарии
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Интересно
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Сначала Зеля обязан свой коронный номер на пианино исполнить....а там может и подобреет темнейший.
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4
0
семенов Александр
семенов Александр
чичваркин знает как разговаривать с Путиным, именно поэтом у получил пинка у себя на Родине.
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3
1
Waix Alex
Waix Alex
Смерть Московской Орде!!
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2
4
Putin Serjio
Putin Serjio
Waix Alex, вставай с дивана и вперёд на передовую
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семенов Александр
семенов Александр
Waix Alex, смерть чубатой морде!
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4
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