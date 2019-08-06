Не потерять лицо: Коломойский высказал пожелание Путину

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что у него нет советов для президента РФ Владимира Путина, но есть пожелание.

Это – как можно скорее вывести войска с оккупированного Донбасса, сообщил Коломойский в интервью РБК.

"Не совет, а пожелание. Побыстрей уйти с Украины, сохранив лицо", – ответил олигарх.

При этом он согласился, что ранее заявлял о том, что на востоке Украины происходит "внутренний гражданский конфликт".

Игорь Коломойский rbc.ua

"Но российские военные в нем участвуют. Вот пусть они и возвращаются домой", – подытожил Игорь Коломойский.

Как писал OBOZREVATEL, в этом же интервью олигарх откровенно рассказал о своих отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, им после инаугурации удалось встретиться только раз.

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