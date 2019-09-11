"Не поступаться национальными интересами!" Балух высказался об обмене пленными с Россией

Освобожденный из русского плена крымчанин Владимир Балух убежден, что осуществляя обмен пленными со страной-агрессором, Украина не должна поступаться своими национальными интересами.

Об этом он сказал во время встречи с пятым президентом Петром Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Откровенно мне щемит, что это только мы. Щемит за ребят, которые там остались. Моя самая большая надежда, что нашим возвращением процесс только начинается. Единственное, чего мы действительно не хотим, чтобы Украина в обмен на освобождение заложников поступалась своими национальными интересами", – сказал Балух.

Владимир Балух и Петр Порошенко Скриншот видео

Как отметил Порошенко, они с Балухом постоянно переписывались, когда тот был в российской тюрьме. Кроме того, он общался с его женой Натальей.

"Человек с Украиной в сердце и душе, он стал символом несокрушимости украинского духа. За этот символ украинцы боролись долгие годы, а мировые лидеры держали солидарность с Украиной. Для меня высокая гордость пожать наконец руку несокрушимому Владимиру Балуху. И очень эмоциональный момент, о котором я мечтал все эти годы", – отметил Порошенко.

Напомним, что сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 пришли с обысками в село Серебрянка в дом украинского активиста Владимира Балуха и его матери. После четырехчасового обыска активиста задержали.

В июле 2018 подконтрольный России Раздольненский районный суд в Крыму приговорил украинского активиста к пяти годам колонии общего режима и штрафу 10 000 рублей. Позже его наказание заменили на четыре года и 11 месяцев колонии.

Как писал OBOZREVATEL, Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

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