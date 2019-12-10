"Не пошли на капитуляцию!" У Порошенко сделали громкое заявление о встрече Зеленского и Путина

Саммит в "норманнском формате" 9 мая в Париже (Франция), а в том числе и встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера России Владимира Путина в его рамках, не стал историческим, но все же украинская власть не пошла на капитуляцию.

Такое мнение высказала народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в видеокомментарии, который она разместила на своей странице в Facebook. Геращенко отметила, что для нее как для человека, который активно занимался Минским процессом предыдущие годы, результаты саммита были довольно ожидаемыми (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Что важно в этой встрече? Она состоялась – это хорошо. Она не стала исторической, это очевидно, потому что у Путина нет никакой заинтересованности подписывать мир. Хорошо, что наша власть не пошла на капитуляцию, на реализацию планов Кремля", – заявила нардеп.

Владимир Путин, Владимир Зеленский и Ирина Геращенко

По словам Геращенко, для нее лично очень важно, что удалось договориться об освобождении заложников из плена России. Она отметила, что в двусторонних переговорах ключевым был именно газовый вопрос, а не Донбасс, ведь в этом был очень заинтересован Кремль.

"Также Россия пытается продвинуть свой политический план – так называемую формулу Штайнмайера, в которой хочет закрепить на постоянной основе особенности местного самоуправления на Донбассе. А это и есть те красные линии, которые не стоит переходить Украине", – подчеркнула Геращенко.

Народный депутат добавила, что саммит не стал той встречей, на которой подписали мир, ведь Россия на это не была согласна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике относительно военного конфликта на Донбассе.

В рамках саммита президент Украины и глава РФ провели двусторонние переговоры.

Зеленский озвучил основные пункты, по которым стороны пришли к согласию в Париже. Он подчеркнул, что выступает против федерализации, влияния других государств на вектор развития страны, а также указал на невозможность решения войны путем сдачи территорий.

В сети был опубликован текст коммюнике, принятого по результатам переговоров.

Стало известно, что стороны подпишут новый договор по Донбассу. После саммита делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3".

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