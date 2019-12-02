"Не пошел навстречу России": социолог назвал главного конкурента Зеленского

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов уже в ближайший год может составить серьезную конкуренцию в политике президенту Владимиру Зеленскому.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV социолог Евгений Головаха, комментируя падение рейтинга главы украинского государства.

По словам социолога, Сенцов сейчас для украинцев "олицетворяет национальное сопротивление".

"Мы знаем, что он ни шагу не сделал, чтобы пойти навстречу россиянам и отказаться от своей политической позиции. Его наказали очень строго – фактически, неизвестно за что. Люди это оценивают и понимают, что такие личности олицетворяют сопротивление. Другое дело, что его просто не знают как личность. Если его будут пропагандировать как политика, тогда будут присматриваться", – рассказал Головаха.

Эксперт спрогнозировал, что глава украинского государства может растерять свой рейтинг после первого года в должности:

"Это железный закон украинской политики – достаточно года, чтобы президент потерял свой рейтинг. Зеленскому придется серьезно поработать, чтобы не повторить эту закономерность. Уже тогда Сенцов опередит. Оппозиционеры у нас всегда опережали по рейтингам власть каждый раз после первого года правления".

Головаха отметил, что у Сенцова есть серьезное преимущество, которое ранее помогло самому Зеленскому – его все знают, потому ему не нужен специальный пиар и раскрутка.

"Другое дело – сможет ли он быть политиком... Я не знаю его взглядов. Он как личность со своими взглядами еще не стал предметом пристального внимания общества. Я не могу вам сказать, какие у него представления о традициях и современности", – отметил социолог.

При этом эксперт считает, что сейчас Сенцову "спешить нечего, да и незачем".

"Надо посмотреть наконец на конкретные шаги президента Зеленского. Полгода точно есть для падения рейтинга. У нас политики сидят тихонько. А когда упадет рейтинг Зеленского, тогда они на него все кинутся", – пояснил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным социологов, рейтинг Владимира Зеленского в первые полгода президентства значительно снизился.

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