"Не понимает ситуацию!" Гончаренко ответил Зеленскому на видеообращение

Депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в ответ на обращение президента Владимира Зеленского к народу, в котором он перечислил победы и достижения своей команды, записал свое видеообращение.

Как отметил Гончаренко, он "провел детектор лжи для заявлений Зеленского" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нардеп записал видео во время пробежки на воздухе, а то время как видео Зеленского было снято в спортзале.

Гончаренко ответил Зеленскому на видеообращение

"Володя записал свое видеообращение на беговой дорожке. А я вот, что скажу. Бегать лучше на свежем воздухе. Это и полезнее, и к людям ближе. Проверено лично!", - отметил Гончаренко.

Гончаренко вспомнил, что президент заявил, что тарифы на газ снизились на 7%, однако поставил эти слова под сомнение.

"Но то ли Зе не рассказывают правду, то ли он не понимает всю ситуацию. В октябре цена была 6 гривен за кубометр, в ноябре "уряд технократів" повысил ее практически на 15%, сейчас рост составляет практически 30%. Странная математика получается: по факту стремительный рост тарифов, но президент упорно продолжает говорить об обратном", - отметил Гончаренко.

Кроме того, нардеп усомнился в заявлении президента о том, что за полгода его президентства куплено 950 квартир для переселенцев.

"Но, видимо, Володя не понимает масштабы страны, в которой живет и главенствует. У нас миллионы переселенцев сталкиваются с жилищными проблемами. И помощь в этом вопросе нужно выводить на новый уровень, а не считать эти "слезы", - сказал политик.

Как писал OBOZREVATEL:

В понедельник, 2 декабря, пресс-служба Зеленского опубликовала новое видеообращение президента к украинцам.

Политик во время тренировки в спортзале подвел итоги прошедшей недели и рассказал об ожиданиях от встречи в "нормандском формате".

Это уже четвертый ролик из цикла интервью "Откровенно с президентом".

В третьем своем видеоотчете Зеленский, пройдясь по улицам Киева, рассказал, что полностью готов к переговорам, которые назначены на 9 декабря. По его словам, проведение саммита пришлось "дожать".

Во втором выпуске интервью Зеленский говорил о работе депутатов от "Слуги народа", молодого правительства и правоохранительных органов.

Первое видео "Откровенно с президентом" Зеленский записал за рулем нового автомобиля Tesla.

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