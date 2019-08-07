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В "Слуге народа" выступили против полной отмены неприкосновенности

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В партии "Слуга народа" хотят, чтобы только Генеральный прокурор Украины мог возбудить уголовное дело против народных депутатов. Поэтому полностью снимать с себя иммунитет там не намерены.

Как рассказала OBOZREVATEL кандидат в народные депутаты от СН Роксолана Пидласа, она поддерживает отмену депутатской неприкосновенности с сохранением так называемого парламентского индемнитета. То есть политического иммунитета.

“Нельзя привлекать депутата к ответственности за голосования и высказывания. Кроме этого, должны оставаться предохранители от давления: например, возбуждение уголовного дела возможно только по решению Генерального прокурора. Это защитит нардепов от политически мотивированных дел на местах”, — подчеркнула будущий нардеп.

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Речь идет о полноценном внесении изменения в статью 80 Конституции: в части отмены самой неприкосновенности и в части отмены необходимости согласия ВРУ на привлечение к ответственности.

Народные депутаты не готовы отказаться от неприкосновенности

Народные депутаты не готовы отказаться от неприкосновенности

“Но есть внутрипартийная дискуссия касательно порядка привлечения к ответственности. Мы все таки не хотим, чтобы любой районный прокурор имел возможность завести дело на депутата — это будет использоваться для того, чтобы влиять на функцию контроля народного депутата”, — отметила Пидласа.

Стоит отметить, ранее будущий глава фракции СН Давид Арахамия заявил, около 15% будущих народных депутатов-мажоритарщиков от партии против отмены депутатской неприкосновенности.

Как сообщал OBOZREVATEL, за нардепами от партии "Слуга народа" будет следить программа "Большой брат".

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Депутатская неприкосновенность
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Быдлoта! Радуйтесь! Ваш выбор во всей красе!
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филипп филипыч
филипп филипыч
яркие обещания зе: остановить стрельбу, снять недоторканность. ))
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