"Не планирую!" Радуцкий опять отказался возглавить Минздрав

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что не планирует возглавлять Министерство здравоохранения Украины через 3 месяца.

Такое сообщение появилось на его странице в Facebook. По словам Радуцкого, он планирует остаться работать в парламенте и не собирается заменять на предложенном посту Зоряну Скалецкую.

Михаил Радуцкий "НикВести"

"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Так, много моих коллег во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований здесь", – написал он.

При этом Радуцкий подчеркнул, что лучшей кандидатуры на должность министра здравоохранения, чем Скалецкая, не найти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Скалецкую планируют вскоре заменить.

Отметим, что Михаил Радуцкий ранее уже отказывался от предложенной командой Зеленского должности министра здравоохранения Украины.

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