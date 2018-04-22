"Не планировалось": Омелян рассказал, почему дочь родилась в США

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который в третий раз стал отцом, объяснил, почему ребенок появился на свет в Нью-Йорке.

Как сообщил чиновник на своей странице в Facebook, его супруга Светлана Бевза незадолго до этого принимала участие в неделе моды в США.

"Так случилось, что она во время показа заболела и врач запретил ей лететь самолетом домой, поскольку была угроза для ребенка. Рождение в США нами не планировалось, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме", - подчеркнул министр.

Также Омелян успокоил всех злопыхателей относительно средств, потраченных на это.

"Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, что будет соответственно отражено в моей декларации за 2018 г", - добавил он.

Чиновник также поблагодарил за поздравления и отметил, что 25 апреля уже будет на своем рабочем месте.

Как писал "Обозреватель", супруга Омеляна Светлана Бевза вошла в топ-5 самых богатых жен украинских министров.