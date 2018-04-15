Не откликнется - Волкер об ударе по Сирии и Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что удар по Сирии не повлияет на ситуацию на Донбассе.

По его словам, отношения Вашингтона и Москвы сейчас очень тяжелые, но дела на Ближнем Востоке и в Украине - разные вещи, передает ТСН(чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Россияне уже четыре года поддерживают конфликт на Донбассе. Но я не думаю, что движение на украинско-российской границе сейчас отличается от того, что мы видели три с половиной года", - отметил Волкер.

Как сообщал "Обозреватель", рано утром 14 апреля по Киеву США и союзники атаковали Сирию.