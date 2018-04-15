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Не откликнется - Волкер об ударе по Сирии и Донбассе

1.7тЧитать новость на украинском

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что удар по Сирии не повлияет на ситуацию на Донбассе.

По его словам, отношения Вашингтона и Москвы сейчас очень тяжелые, но дела на Ближнем Востоке и в Украине - разные вещи, передает ТСН(чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Россияне уже четыре года поддерживают конфликт на Донбассе. Но я не думаю, что движение на украинско-российской границе сейчас отличается от того, что мы видели три с половиной года", - отметил Волкер.

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Как сообщал "Обозреватель", рано утром 14 апреля по Киеву США и союзники атаковали Сирию.

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Темы
Конфликт в СирииРоссийско-украинский конфликтАТО на Донбассе
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Курт Волкер
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