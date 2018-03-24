"Не от мира сего": в России назвали Савченко Жанной д’Арк

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко напоминает героиню французской истории Жанну д'Арк.

Такое мнение высказал российский журналист и историк Николай Сванидзе выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", причислив нардепа к числу женщин, которые "не вполне от мира сего".

"Я думаю, что она такая украинская Жанна д’Арк, конечно. Которая тоже, кстати, не исключено, историки не исключают, что она была не в себе, героиня французского народа. Надежда Савченко из той же породы героических. И таких, скажем, не вполне от мира сего женщин", – сказал Сванидзе.

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Однако он заверил, что не желает, чтобы Савченко "сожгли на костре", как Жанну д’Арк. Также журналист предположил, что Савченко имеет "ментальные проблемы".

"У меня такое впечатление, что здесь все-таки нужно обращаться к медицинским работникам по части характеристики Савченко. Так бывает на самом деле. При всем огромном уважении, которое она вызывает как очень мужественный человек. Совершенно несгибаемый человек", – заявил он.

"Такого рода люди с безуминкой в глазах, они очень часто пользуются успехом. Особенно в такие смутные времена", – считает Сванидзе.

Как писал "Обозреватель", 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней. Ее подозревают в организации госпереворота в Украине.