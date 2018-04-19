"Не останется мокрого места": Гордон предостерег Вакарчука от кресла президента

От репутации музыканта и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука не останется и "мокрого места", если он будет баллотироваться на президентских выборах.

Такое мнение высказал украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина".

"Я хорошо отношусь к Вакарчуку, считаю его блестящим музыкантом, символом поколения, выразителем дум поколения, человеком с безупречной политической репутацией. Насколько я знаю, у него была беседа с президентом, и президент ему сказал, если Святослав пойдет на выборы, от его репутации не останется ничего, и правильно сказал. Потому что, если сегодня Вакарчук – это "совесть нации", совершенно заслуженно, как только он объявит, что идет в президенты, от него не останется "мокрого места", условно, потому что он станет "одним из них", – заявил Гордон.

По его словам, музыканта хотят видеть президентом те люди, которые за ним стоят. А сам Вакарчук еще не определился с выдвижением кандидатуры.

"Я думаю, что те, кто его двигают, очень хотят, чтобы он стал президентом. Сам он не определился. По моей информации, за Вакарчуком стоит Сорос и его люди. Все боятся его концертов в Киеве 24 августа на День Независимости, потому что считается, что именно в этот день Вакарчук даст старт президентской кампании", – отметил журналист.

Он также добавил, что Вакарчук вряд ли согласится идти на президентские выборы.

"Мое мнение - он не пойдет. Я могу ошибаться. Он прошел серьёзную подготовку в США, как и ряд других кандидатов. Среди них рассматривается Владимир Кличко, не Виталий, а именно Владимир. Американцы тоже имеют на него виды, он очень умен, пользуется авторитетом и в США, и в ЕС", – резюмировал Гордон.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о фаворитах на президентские выборы, которые состоятся в 2019 году.