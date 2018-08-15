"Не останавливайте!" Гройсман потребовал от ЦИК отменить скандальное решение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил против решения Центральной избирательной комиссии, которое сделало невозможным проведение выборов в новосозданных объединенных общинах в октябре.

В этой связи он призвал ЦИК решить проблему и пересмотреть свои взгляды. Обращение глава правительства опубликовал на личной странице в Facebook.

"Это решение создает риск торможения децентрализации, которая сейчас является одной из наиболее успешных и востребованных реформ. Именно ради проведения децентрализации я пришел в 2014 году работать в правительство, потому что был и остаюсь убежденным: децентрализация — это путь к созданию качественных условий жизни в каждом городе и селе Украины", — подчеркнул Гройсман.

По его словам, в эффективности этой реформы убедились уже более 6 млн украинцев, которые стали жителями объединенных громад и получили полномочия, ресурсы, а также новые возможности для развития своей территории и улучшения благосостояния.

Премьер напомнил, что объединение громад является добровольным процессом и низовой инициативой, поэтому препятствовать стремлению граждан, которые также хотят идти по такому пути — недопустимо.

"Я призываю Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение и найти возможность способствовать проведению выборов в тех громадах, где они были запланированы. Децентрализацию нельзя останавливать!" — подытожил Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко заявил, что децентрализация в Украине стала "прививкой" от федерализации, в связи с чем этот курс будет неизменным.