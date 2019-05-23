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"Его коробит": появилась версия, почему Путин не поздравил Зеленского

2.5тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин надеялся, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сразу после инаугурации полетит в Москву "на поклон", но его мечты не сбылись.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал блогер и журналист Кирилл Сазонов, комментируя отказ Путина поздравить Зеленского со вступлением в должность.

"Все-таки какое мелочное существо с раздутым самомнением этот Путин – не хочет поздравлять. Но я думаю, что Зеленский не сидит сейчас в АП и не плачет в уголке от того, что Путин его не поздравил", – отметил журналист.

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По словам Сазонова, само сочетание слов "Украина" и "президент" коробит Путина.

"Он считает, что это их провинция, федеральный округ, и если будет президент, то в формате Януковича – абсолютно послушный, который по любому вопросу звонит и просит ценных указаний. Когда мы принимаем решения сами, его это раздражает. Он не понимает – как так? Не понимает, что такое дебаты. Для него все происходящее здесь немножко диковато", – пояснил он.

Как отметил блогер, ситуация в Украине раздражает Путина: "Глядя на нас, и в России люди начинают задавать вопросы. Почему украинцы меняют президента, когда захотят? Почему у них не все так плохо, как нам обещали? Российский дух не очень свободен, но тем не менее, такие вопросы возникают".

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По мнению журналиста, в России ждут, будет ли новый украинский президент лоялен, будет ли играть по их сценарию.

"Пока что, я смотрю, их надежды не оправдываются. Они видимо ожидали, что Зеленский сразу сядет в самолет и полетит в Москву на поклон", – заключил Сазонов.

"Его коробит": появилась версия, почему Путин не поздравил Зеленского

ntv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не собирается поздравлять президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

На инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского не приглашали официальных представителей России.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийКирилл Сазонов
Место
Украина
Теги
инаугурацияРоссия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Какая бредятина...вы там в своей окраине совсем оживотились..Путину и всем россиянам теперь уже...года как три,...на вас просто накакать
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Если всё что происходит в Украине зависит только от Вашингтона, какой смысл переговоров с Зеленским?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Почему у них не все так плохо, как нам обещали? НЕуважаемые алени, вам что дествительно такое обещали ? И вы этого хотели ? Теперь понятно почему Крым и Донбасс в дерь-ме ! А вы в курсе про "не пожелай ближнему" и что послеэтого бывает?
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