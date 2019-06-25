''Не общаемся два года'': Вакарчук рассказал об отношениях с Зеленским

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук уже несколько лет не общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Вакарчук OBOZREVATEL, отвечая на вопрос о возможной коалиции с партией "Слуга народа".

"Когда ты два года не общаешься ни лично, ни по телефону (с Владимиром Зеленским. – Ред.) – сложно сказать, какие у тебя отношения – плохие или хорошие. Но партия "Голос" публично неоднократно заявляла, что она будет поддерживать все позитивные реформы и предложения президента, которые он будет вносить в Верховную Раду. И будем предлагать усиливать реформы", – подчеркнул Вакарчук.

При этом политик сравнил окружение президента Зеленского с "зомби, которые могут заразить его вирусом старой политики".

Команда Святослава Вакарчука под Верховной Радой

"Создается впечатление, когда новый президент пришел во власть, и старая политика начала охватывать его вокруг, как в тех фильмах про зомби. Знаете, они возвращаются и есть опасность, что могут заразить вирусом старой политики. Наша задача – сделать так, чтобы те люди, которые декларируют изменения, – не были заражены", – пояснил лидер партии "Голос".

По последним данным, партия "Голос" набирает более 5% и проходит в Верховную Раду. А лидером гонки остается пропрезидентская партия "Слуга народа", ее готовы поддержать около половины избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, досрочные парламентские выборы в Украине должны состояться 21 июля.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!