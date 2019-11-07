"Не обращались": драка Ляшко с Герусом получила продолжение

Полиция открыла уголовное производство по факту драки лидера Радикальной партии Олега Ляшко с депутатом президентской фракции "Слуга народа" Андреем Герусом.

Об этом рассказал пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, передает УП. "Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались, но по факту драки открыто уголовное производство", – уточнил он.

В то же время Жукович не назвал квалификацию дела, отметив, что сообщит это позже.

Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом Скриншот с видео

По его словам, производство открыли по обращению Службы авиационной безопасности.

Напомним, с 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ, который не осуществлялся с 2015 года. Поставка была проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источников на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Импорт из России стал возможен благодаря поправке в закон "Об изменениях в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", которую инициировал Андрей Герус.

Большинство экспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. Также подчеркивается, что это угрожает евроинтеграции, поскольку согласно Соглашению об ассоциации с ЕС Украина должны отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси в 2022 году и присоединиться к европейской энергосистеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский при этом не исключил, что его могли обмануть, предложив закупать "ток" у России с помощью "правки Геруса".

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