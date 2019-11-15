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16 ноября • обновлено в 01:19
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"Не обманывайте": Гордон резко выступил против ЕС и НАТО

2.3т
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Журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что Украину не ждут в ЕС и НАТО.

В эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" он заявил, что политикам нужно "прекратить обманывать украинцев, говоря о том, что мы будем членами НАТО, нас примут в ЕС".

"Да ЕС сам скоро может развалиться. У них своих проблем выше крыши, а им еще и Украину подавай? Мы должны понимать, нас не ждут в ЕС и НАТО. И для нас, наверное, было лучше иметь внеблоковый статус", – заявил Гордон.

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"Но это не значит, что надо идти в объятия России. Россия – враг Украины. Я имею ввиду не народ, а российское руководство", – добавил он.

Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил американским СМИ, что НАТО не сможет совладать с армией РФ и российские танки будут в Польше.

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Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Дмитрий Гордон Савик Шустер
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Димон что-то почуял
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш дима таки-да акробат! Меняет кроссовки в прыжке.. ))
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Потеряли Порошенко,теперь Украине ничто не поможет.
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