Журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что Украину не ждут в ЕС и НАТО.

В эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" он заявил, что политикам нужно "прекратить обманывать украинцев, говоря о том, что мы будем членами НАТО, нас примут в ЕС".

"Да ЕС сам скоро может развалиться. У них своих проблем выше крыши, а им еще и Украину подавай? Мы должны понимать, нас не ждут в ЕС и НАТО. И для нас, наверное, было лучше иметь внеблоковый статус", – заявил Гордон.

"Но это не значит, что надо идти в объятия России. Россия – враг Украины. Я имею ввиду не народ, а российское руководство", – добавил он.

Дмитрий Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил американским СМИ, что НАТО не сможет совладать с армией РФ и российские танки будут в Польше.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!