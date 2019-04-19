"Не нужно наступать на грабли!" Коломойский предрек политическое будущее Порошенко 

Бывший владелец ПриватБанка, украинский олигарх Игорь Коломойский считает неприемлемым политическое преследование нынешнего главы государства Петра Порошенко.

По его словам, в случае проигрыша во втором туре президентских выборов Порошенко может возглавить партию "Солидарность" и пойти на парламентские выборы. Об этом олигарх заявил в интервью "Экономической правде".

"Я не правоохранитель, но считаю, что когда человек был в финале президентских выборов, он уже субъект политической жизни и это будет воспринято как политическое преследование. Поэтому я не думаю, что новой власти нужно наступать на такие грабли, на которые наступил Янукович в отношение Тимошенко в 2011 году", — сказал он.

Игорь Коломойский ТСН

Коломойский отметил, что за свои действия он должен нести ответственность перед правоохранительными органами.

"В любом случае он субъект политической жизни и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым", — подчеркнул олигарх.

Вместе с тем Коломойский не ответил, будет ли он присутствовать на инаугурации нового президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский заявил, что его с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским связывают исключительно контрактные отношения, и актер является абсолютно независимым в своей политической деятельности.

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