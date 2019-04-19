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"Не нужно наступать на грабли!" Коломойский предрек политическое будущее Порошенко 

13.3тЧитать материал на украинском

Бывший владелец ПриватБанка, украинский олигарх Игорь Коломойский считает неприемлемым политическое преследование нынешнего главы государства Петра Порошенко.

По его словам, в случае проигрыша во втором туре президентских выборов Порошенко может возглавить партию "Солидарность" и пойти на парламентские выборы. Об этом олигарх заявил в интервью "Экономической правде".

"Я не правоохранитель, но считаю, что когда человек был в финале президентских выборов, он уже субъект политической жизни и это будет воспринято как политическое преследование. Поэтому я не думаю, что новой власти нужно наступать на такие грабли, на которые наступил Янукович в отношение Тимошенко в 2011 году", — сказал он.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

ТСН

Коломойский отметил, что за свои действия он должен нести ответственность перед правоохранительными органами.

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"В любом случае он субъект политической жизни и любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым", — подчеркнул олигарх.

Вместе с тем Коломойский не ответил, будет ли он присутствовать на инаугурации нового президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский заявил, что его с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским связывают исключительно контрактные отношения, и актер является абсолютно независимым в своей политической деятельности.

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Персоны
Игорь КоломойскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
жид жида видит издалека
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Правильно, можно и дальше дуплить кастрюлеголовых!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Анатольевич Чернов, ишаку в пах рассказывай как пасть себе подмоешь после случки с ним, дырявый)))
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1
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Бєня молодець, розумніший за гриценка і риговську наволоч.
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