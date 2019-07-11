"Не нужен с друзьями из России!" Под офисом Зеленского устроили массовый протест против нового главы Одесской ОГА

В четверг, 11 июля, под Офисом президента Украины на улице Банковой в Киеве одесситы собрались на протест. Они выступают против назначения скандального Андрея Андрейчикова, который имеет связи с российскими террористами, на должность главы Одесской областной государственной администрации.

На Банковую приехало два автобуса по 50 человек. Также участники акции требуют проведения открытого конкурса на этот пост. Как сообщает писательница и активистка Зоя Казанжи на своей странице в Facebook, они привезли письмо и подписи общественных организаций (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О протесте написал на своей странице в соцсети Facebook и активист, экс-глава "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко. Он добавил, что, поскольку президент просил предоставить доказательства отношений Андрейчикова с оккупантами, одесситы приехали, чтобы сделать это.

Протесты

"Не надо нам председателя ОГА с российскими друзьями", – прокомментировал Стерненко.

Видео с протеста на своей Facebook-странице разместил также активист Олег Михайлик. По словам одесситов, город – это стратегически важный регион.

"И вместо того, чтобы подать кандидатуру патриотического человека, который бы отстаивал территориальную целостность и думал о нашем регионе, нам предлагают человека, который всю свою жизнь занимался сбором металлолома и дружит с русскими террористами", – рассказали участники протеста.

Они отметили, что, если отдать регион в руки Андрейчикову, то можно потерять Одессу и вернуться к событиям 2014 года. Активисты добавили, что, если он все же станет председателем ОГА, то под Офис президента придет гораздо больше людей.

Михайлик отметил, что в Одессе наименьше ощущается Украина и граждане за нее борются, а вот власть – нет. "Им не нужна в Одессе Украина", – подытожил активист.

Протесты Facebook Elena Lebedenko

Протесты Facebook Elena Lebedenko

Протесты Facebook Elena Lebedenko

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на пост главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков не связан с главой партии "Родина", сепаратистом-беглецом Игорем Марковым.

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