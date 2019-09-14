"Не нравятся белорусские креветки": Пристайко ярко потроллил наказанных санкциями россиян

Цель украинских и западных санкций против России не в том, чтобы "сделать РФ больно", а в нормализации ситуации в Украине.

Об этом на пресс-брифинге в рамках конференции YES (Ялтинская европейская стратегия) 14 сентября заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Тот факт, что россияне не довольны белорусскими оливками и креветками доказывает, что санкции все-таки работают", – отметил он.

Вадим Пристайко Podrobnosti.ua

"Наша цель не сделать России больно, наша цель, чтобы мы с вами жили счастливо. Если это вынуждает Россию, возможно, двигаться в этом коридоре политическом, это уже заслуга западного мира, который встал нам на помощь", – сказал политик.

Пристайко также оценил деятельность предыдущей власти: "Я горд тем, что делала украинская дипломатия все эти годы. Этого было недостаточно, чтобы спасти наше государство, но это была грандиозная работа".

Как писал OBOZREVATEL, Вадим Пристайко также заявил, что Украине не следует соглашаться на введение миротворцев ООН на Донбасс, пока не будут использованы другие пути выполнения Минских договоренностей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram