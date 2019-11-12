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12 ноября • обновлено в 14:22
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Не называл виновным: Ермак обвинил Госдеп во лжи из-за Порошенко

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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг, что называл Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе. Он якобы только обсуждал возможную причастность Порошенко к коррупционным скандалам.

Сообщает Интерфакс-Украина. Речь идет про общение Ермака с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

"Я никогда не называл Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе. Мы с господином Волкером, господином Тейлором и господином Новиковым (внештатным советником Зеленского) говорили о возможной причастности Порошенко к коррупционным скандалам, в том числе, в армии", - заявил Ермак.

Андрей Ермак обвинил Госдеп во лжи

Андрей Ермак обвинил Госдеп во лжи

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Он отметил, что во время этого разговора он упомянул, что его семьи коснулась война, как и большинства других украинских семей.

"Я хотел бы подчеркнуть необходимость равенства всех перед законом. По моему глубокому убеждению, любые факты воровства и коррупции по отношению к людям, которые защищают нашу свободу, недопустимы и должны быть наказаны", - заявил Ермак.

Ранее стало известно, что в своих показаниях Конгрессу временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Андрей Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL, Ирина Гращенко призвала Владимира Зеленского сказать обществу – действительно ли он давал директивы своим советникам обвинять в войне на востоке Украины Петра Порошенко.

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Персоны
Андрей Ермак Петр Порошенко
Место
Украина
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Святой Ермак я правильно понимаю что Тейлор врал под присягой? Срочно нужно сообщить об этом конгрессу! Незамедлительно едь в Америку и давай показания! Ты же честный и тебе нечего бояться да?
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