"Не надо завидовать!" "Слуга народа" пришла в Раду в дорогой обуви и нарвалась на критику

Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла на заседание Верховной Рады в обуви ценой почти в тысячу евро.
Снимки в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. На фото нардеп щеголяет в ботильонах 'Eri' от Alexander Wang.
"Знакомьтесь. Депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева, № 106 по партийному списку. В Верховную Раду всегда одевается нестандартно. Сегодня пришла в парламент в ботильонах 'Eri' от Alexander Wang. Такие в белом цвете можно было приобрести за 777 евро. Это уже со скидкой. Изначальная цена (еще есть в наличии в черном) – 963 евро. По курсу НБУ, это 25220 грн при средней зарплате нардепа 20-23 тыс. грн. И не надо завидовать!" – написала в сети журналист Анна Стешенко.
Обувь нардепа
Оксана Дмитриева
Оксана Дмитриева
Она отметила, что Дмитриева имеет специализации: "Терапия", "Ортопедия" и "Здравоохранение". Также нардеп является действующим членом Общественного союза "Стоматологи Украины".
Обувь нардепа
Скриншот
Обувь нардепа
Скриншот
Обувь почти за тысячу евро
Скриншот
Добавим, что такой наряд понравился далеко не всем и пользователи сети критиковали нардепа.
"У человека много времени, чтобы поддерживать блеск таких сапожек", "Интересные такие тапочки", "Модные шузы", "Повеяло третьим тысячелетием", "Персонаж сказки", "Немного ужасно смотрится", – писали в сети.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду в сапогах-чулках.
Также Дмитриева одна из первых пришла в Верховную Раду с новым iPhone 11.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram