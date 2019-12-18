"Не надо завидовать!" "Слуга народа" пришла в Раду в дорогой обуви и нарвалась на критику

Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла на заседание Верховной Рады в обуви ценой почти в тысячу евро.

Снимки в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. На фото нардеп щеголяет в ботильонах 'Eri' от Alexander Wang.

"Знакомьтесь. Депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева, № 106 по партийному списку. В Верховную Раду всегда одевается нестандартно. Сегодня пришла в парламент в ботильонах 'Eri' от Alexander Wang. Такие в белом цвете можно было приобрести за 777 евро. Это уже со скидкой. Изначальная цена (еще есть в наличии в черном) – 963 евро. По курсу НБУ, это 25220 грн при средней зарплате нардепа 20-23 тыс. грн. И не надо завидовать!" – написала в сети журналист Анна Стешенко.

Обувь нардепа

Оксана Дмитриева

Оксана Дмитриева

Она отметила, что Дмитриева имеет специализации: "Терапия", "Ортопедия" и "Здравоохранение". Также нардеп является действующим членом Общественного союза "Стоматологи Украины".

Обувь нардепа Скриншот

Обувь нардепа Скриншот

Обувь почти за тысячу евро Скриншот

Добавим, что такой наряд понравился далеко не всем и пользователи сети критиковали нардепа.

"У человека много времени, чтобы поддерживать блеск таких сапожек", "Интересные такие тапочки", "Модные шузы", "Повеяло третьим тысячелетием", "Персонаж сказки", "Немного ужасно смотрится", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду в сапогах-чулках.

Также Дмитриева одна из первых пришла в Верховную Раду с новым iPhone 11.

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