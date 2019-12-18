Главная Новости
18 декабря • обновлено в 15:55
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не надо завидовать!" "Слуга народа" пришла в Раду в дорогой обуви и нарвалась на критику

826
Читать материал на украинском

Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла на заседание Верховной Рады в обуви ценой почти в тысячу евро.

Снимки в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. На фото нардеп щеголяет в ботильонах 'Eri' от Alexander Wang.

"Знакомьтесь. Депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева, № 106 по партийному списку. В Верховную Раду всегда одевается нестандартно. Сегодня пришла в парламент в ботильонах 'Eri' от Alexander Wang. Такие в белом цвете можно было приобрести за 777 евро. Это уже со скидкой. Изначальная цена (еще есть в наличии в черном) – 963 евро. По курсу НБУ, это 25220 грн при средней зарплате нардепа 20-23 тыс. грн. И не надо завидовать!" – написала в сети журналист Анна Стешенко.

Обувь нардепа

Обувь нардепа

Оксана Дмитриева

Оксана Дмитриева

Оксана Дмитриева

Оксана Дмитриева

Она отметила, что Дмитриева имеет специализации: "Терапия", "Ортопедия" и "Здравоохранение". Также нардеп является действующим членом Общественного союза "Стоматологи Украины".

Обувь нардепа

Обувь нардепа

Скриншот

Обувь нардепа

Обувь нардепа

Скриншот

Обувь почти за тысячу евро

Обувь почти за тысячу евро

Скриншот

Добавим, что такой наряд понравился далеко не всем и пользователи сети критиковали нардепа.

"У человека много времени, чтобы поддерживать блеск таких сапожек", "Интересные такие тапочки", "Модные шузы", "Повеяло третьим тысячелетием", "Персонаж сказки", "Немного ужасно смотрится", – писали в сети.

"Слуга народа" пришла в Раду в дорогой обуви и нарвалась на критику

Скриншот

"Слуга народа" пришла в Раду в дорогой обуви и нарвалась на критику

Скриншот

"Слуга народа" пришла в Раду в дорогой обуви и нарвалась на критику

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева пришла в Верховную Раду в сапогах-чулках.

Также Дмитриева одна из первых пришла в Верховную Раду с новым iPhone 11.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Оксана Дмитриева
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги