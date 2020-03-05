Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что на просьбу к нему президента Владимира Зеленского "не переходить на личности" попросил главу государства не врать.

Об этом нардеп сказал в комментарии OBOZREVATEL, добавив, что найти общий язык с Зеленским ему не удалось, так как президент не готов ни к диалогу, ни к критике.

"Когда он подошел, я ему протянул руку. Во-первых, нормальной человек всегда так делает, а во-вторых – это глава государства, и хотя он мне не нравится, но я с уважением отношусь к миллионам людей, которые избрали его президентом. К сожалению, у него, наверное, есть проблемы с этикетом, и он мне руку не пожал, это его дело. А дальше он мне действительно сказал не переходить на личности, на что я ему сказал, что на личности никто не переходил, и не надо врать. Это весь наш разговор", – рассказал народный избранник.

Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский Фото Yan Dobronosov

Кроме того, Гончаренко прокомментировал назначение нового правительства, заявив, что у Зеленского на голове вырос "коронавирус", который мешает ему видеть свои ошибки.

"Нет никакого смысла читать биографию новых министров, я ничего не говорю о них плохого и я уверен, что среди них есть абсолютно порядочные, нормальные люди. Но проблема в другом, проблема в Зеленском, в том, что он вручную управляет и парламентом, и правительством. И при этом он не имеет никакого стратегического видения развития страны. Знаете, у нас тут коронавирус, а у него такой "коронавирус" на голове вырос, что он не замечает и не понимает, как много вещей он на самом деле не знает", – сказал он.

"Именно это вызывает много проблем, потому что правительство – это исполнительная ветвь власти, она должна выполнять. А что они должны выполнить? Они должна выполнить план визионера, то есть президента, а у него плана нет. Поэтому это правительство ничего не изменит", – добавил нардеп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 4 марта Гончаренко раскритиковал выступление президента Владимира Зеленского в ВР перед голосованием за отставку премьера Алексея Гончарука.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram