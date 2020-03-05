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5 марта • обновлено в 15:15
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Гончаренко раскрыл детали резонансного разговора с Зеленским в Раде. Эксклюзив

51.9т
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Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что на просьбу к нему президента Владимира Зеленского "не переходить на личности" попросил главу государства не врать.

Об этом нардеп сказал в комментарии OBOZREVATEL, добавив, что найти общий язык с Зеленским ему не удалось, так как президент не готов ни к диалогу, ни к критике.

"Когда он подошел, я ему протянул руку. Во-первых, нормальной человек всегда так делает, а во-вторых – это глава государства, и хотя он мне не нравится, но я с уважением отношусь к миллионам людей, которые избрали его президентом. К сожалению, у него, наверное, есть проблемы с этикетом, и он мне руку не пожал, это его дело. А дальше он мне действительно сказал не переходить на личности, на что я ему сказал, что на личности никто не переходил, и не надо врать. Это весь наш разговор", – рассказал народный избранник.

Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский

Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский

Фото Yan Dobronosov

Кроме того, Гончаренко прокомментировал назначение нового правительства, заявив, что у Зеленского на голове вырос "коронавирус", который мешает ему видеть свои ошибки.

"Нет никакого смысла читать биографию новых министров, я ничего не говорю о них плохого и я уверен, что среди них есть абсолютно порядочные, нормальные люди. Но проблема в другом, проблема в Зеленском, в том, что он вручную управляет и парламентом, и правительством. И при этом он не имеет никакого стратегического видения развития страны. Знаете, у нас тут коронавирус, а у него такой "коронавирус" на голове вырос, что он не замечает и не понимает, как много вещей он на самом деле не знает", – сказал он.

"Именно это вызывает много проблем, потому что правительство – это исполнительная ветвь власти, она должна выполнять. А что они должны выполнить? Они должна выполнить план визионера, то есть президента, а у него плана нет. Поэтому это правительство ничего не изменит", – добавил нардеп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 4 марта Гончаренко раскритиковал выступление президента Владимира Зеленского в ВР перед голосованием за отставку премьера Алексея Гончарука.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Если бы на месте Гончаренко был кто то другой, то у многих и реакция была бы совсем другой. Даже правда от этого трижды перевёртыша - клоуна звучит противно, потому что цель у него не что то улучшить, а лишний раз заявить о себе. Этот кусок мерзости ничего, кроме брезгливости, не заслуживает.
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
когда селюк говорит об этикете возникает чувство неловкости. Я поэтому и комедии положений не люблю
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Опустили чубатого в очередной раз...)
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