"Не надо разъединять народ!" У Зеленского заступились за русский язык на Донбассе

Украина не сможет вернуть Донбасс, заставляя местных жителей говорить на украинском языке.

Такое заявление сделал первый помощник главы государства Сергей Шефир в интервью LB.ua, комментируя предложение главы Офиса президента Андрея Богдана разрешить Донецку и Луганску говорить на русском языке.

"Я считаю, что началась спекуляция на языке. Этот вопрос разъединяет страну. Сейчас в садиках и школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском", — сказал он.

Сергей Шефир 24 канал

"Мое мнение — мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском… Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью. При том что украинский язык — единственный государственный", — добавил Шефир.

Как сообщал OBOZREVATEL, принятие исторического закона об украинском языке вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.

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