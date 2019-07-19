Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Не надо разъединять народ!" У Зеленского заступились за русский язык на Донбассе

2.7т Читать материал на украинском

Украина не сможет вернуть Донбасс, заставляя местных жителей говорить на украинском языке.

Такое заявление сделал первый помощник главы государства Сергей Шефир в интервью LB.ua, комментируя предложение главы Офиса президента Андрея Богдана разрешить Донецку и Луганску говорить на русском языке.

"Я считаю, что началась спекуляция на языке. Этот вопрос разъединяет страну. Сейчас в садиках и школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском", — сказал он.

Сергей Шефир

Сергей Шефир

24 канал

Новости
"Скользкий тип!" Ницой разнесла Разумкова из-за украинского языка

"Мое мнение — мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском… Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью. При том что украинский язык — единственный государственный", — добавил Шефир.

Как сообщал OBOZREVATEL, принятие исторического закона об украинском языке вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Тема
Закон о языках
Персона
Сергей Шефир
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
79
7
Смешно
3
Интересно
9
Печально
28
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
каратель свидомитов
каратель свидомитов
"разрешить Донецку и Луганску говорить на русском языке" 5 лет назад я бы посмеялся, что такая формулировка ВООБЩЕ ВОЗМОЖНА в нормальной стране, "разрешить" БЛЯ!!!! но в нынешней фашисткой окраине, сошедшей с ума, уже возможно все!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Пенсионер Петрович
Пенсионер Петрович
каратель свидомитов, поспеши, доктор Охлобыстин принимает и этого шефира не забудь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
не змушуйте нас слухати російську мову
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Станкевичус Лілія, Разрешить им делать то, что они делают десятилетиями. Вот орел, ну от команды скоморохов другого и не услышишь.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Gordon Yury
Gordon Yury
А что, разве кто-то запрещал в Донецке разговаривать на УКРАИНСКОМ? Зачем эти сказочки транслировать из властных кабинетов? Других проблем нет, что ли?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Блоги / мнения

ads pixel