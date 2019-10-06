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6 октября • обновлено в 10:38
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"Не надо одевать нам на голову!" Климкин резко высказался о "формуле Штайнмайера"

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Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для дальнейшего движения Украины важна открытая и честная дискуссия.

Об этом сам политик написал в Twitter. При этом Климкин уверен, что "открытость дискуссии" позволит в дальнейшем вести переговоры с Россией.

Павел Климкин

Павел Климкин

twitter.com

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"Важна открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться, ее нам явно не хватает. Сначала дискуссия – потом переговоры с РФ, не наоборот", – написал Климкин в соцсети.

Он также отметил, что "пора прекращать дискуссию о "формуле Штайнмайера", поскольку это только отвлекает и ни к чему не приведет.

"Просто не следует "одевать нам ее на голову", – резюмировал экс-министр.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что "Климкин рассказал об опасном плане Путина по Украине

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Павел Климкин
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
"покорение Донбасса" не получилось , это следует признать и чем скорее - тем лучше , "формула Штайнмайера" - единственный мирный путь к миру , другого пути просто нет ...
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Экс-министр иностранных дел, позвольте один вопрос: а вы пять лет почему про дискуссии не вспоминали ? Уж чего ваша с Порохом дискуссия добилась все увидели ! А если это просто, чтоб напомнить о себе, так это блекло выглядит, если не сказать убого .
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Pidchybii Leonid
Pidchybii Leonid
Чому українські революціонери тупі? https://zemlj.blogspot.com/2019/10/blog-post_4.html
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