"Не надо одевать нам на голову!" Климкин резко высказался о "формуле Штайнмайера"

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для дальнейшего движения Украины важна открытая и честная дискуссия.

Об этом сам политик написал в Twitter. При этом Климкин уверен, что "открытость дискуссии" позволит в дальнейшем вести переговоры с Россией.

Павел Климкин twitter.com

"Важна открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться, ее нам явно не хватает. Сначала дискуссия – потом переговоры с РФ, не наоборот", – написал Климкин в соцсети.

Он также отметил, что "пора прекращать дискуссию о "формуле Штайнмайера", поскольку это только отвлекает и ни к чему не приведет.

"Просто не следует "одевать нам ее на голову", – резюмировал экс-министр.

Час припинити дискусію про формулу Штайнмаєра-вона відволікає і нікуди не веде. Просто не слід "одягати нам її на голову". Важлива відкрита та чесна дискусія, куди, коли і для чого ми рухатимемось, її нам явно не вистачає. Спочатку дискусія-потім переговори з РФ, не навпаки — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 5, 2019

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что "Климкин рассказал об опасном плане Путина по Украине

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