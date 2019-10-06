"Не надо одевать нам на голову!" Климкин резко высказался о "формуле Штайнмайера"

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для дальнейшего движения Украины важна открытая и честная дискуссия.
Об этом сам политик написал в Twitter. При этом Климкин уверен, что "открытость дискуссии" позволит в дальнейшем вести переговоры с Россией.
Павел Климкин
twitter.com
"Важна открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться, ее нам явно не хватает. Сначала дискуссия – потом переговоры с РФ, не наоборот", – написал Климкин в соцсети.
Он также отметил, что "пора прекращать дискуссию о "формуле Штайнмайера", поскольку это только отвлекает и ни к чему не приведет.
"Просто не следует "одевать нам ее на голову", – резюмировал экс-министр.
Час припинити дискусію про формулу Штайнмаєра-вона відволікає і нікуди не веде. Просто не слід "одягати нам її на голову". Важлива відкрита та чесна дискусія, куди, коли і для чого ми рухатимемось, її нам явно не вистачає. Спочатку дискусія-потім переговори з РФ, не навпаки— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 5, 2019
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что "Климкин рассказал об опасном плане Путина по Украине
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