"Не мой уровень": Зеленский рассказал об отказе Саакашвили стать его советником
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили не стал его советником и вице-премьером по реформам.
Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”. И подчеркнул, что вернул Саакашвили украинский паспорт, потому что "это было справедливо".
Сначала президент предложил Саакашвили стать его советником по реформам, но тот отказался.
“Он спросил: "Где вы меня видите?”. И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником по реформам". Он говорит: "Это не мой уровень", – рассказал Зеленский.
После этого Саакашвили сам предложил, что "в правительстве может заниматься реформами, быть вице-премьером по реформам". Но, по словам Зеленского, это предложение не поддержали в фракции "Слуги народа".
"Не стал, потому что отношение было разное – и резкое, и разное в нашей фракции", – отметил Зеленский.
В конечном счете экс-президент Грузии получил должность председателя Исполнительного комитета реформ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михеила Саакашвили назвали одним из величайших лидеров мира.