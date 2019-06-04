Не могут поделить Раду: между Зеленским и Коломойским назрел конфликт

Между партией "Відродження", которую считают подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, и командой президента Украины Владимира Зеленского нарастает конфликт. Он связан с отсутствием компромисса в вопросе раздела сфер влияния на мажоритарных округах.

В частности, позиция людей Зеленского заключается в том, чтобы согласовать не больше четырех округов, а по остальным не договариваться вовсе, сообщается на Telegram-канале Shadow Anonymuos.

Коломойский и Зеленский

"Сторона Коломойского пытается донести ответственным за принятие решений лицам, а это, прежде всего, некто Сергей, уполномоченный лично Дмитрием Разумковым, что люди не просто так пять лет жали на кнопки в парламенте и заслуживают уважения. Но отклика со стороны Зе-команды эта просьба не находит", – говорится в материале.

Также журналисты напомнили, что в депутатскую группу "Відродження" входят экс-казначей Партии регионов Евгений Геллер, куратор фискально-таможенных потоков Виталий Хоммутынник, харьковский бизнесмен Дмитрий Святаш, автор коррупционных схем Антон Яценко, бывший милицейский генерал Виктор Развадовский, экс-губернатор Днепропетровщины Виктор Бондарь, а также одесситы Антон Киссе и Леонид Климов и другие.

Более того, мэр Харькова Геннадий Кернес так же был избран от партии "Відродження", а сейчас вместе с мэром Ужгорода Богданом Андреевым вливается в совместный проект с мэром Одессы Геннадием Трухановым – так называемую партию мэров "Доверяй делам".

"Партия "Доверяй делам" причиняет неудобства команде президента, гораздо более ощутимые, чем безудержная медийная активность Игоря Коломойского. Основная цель сотрудничества между Коломойским, Трухановым и Кернесом при участии на правах младших партнеров Хоммутынника, Геллера и Павла Фукса заключается в поддержке мажоритарщиков на округах. Перешагнуть проходной барьер партийным списком также входит в планы "консорциума", но его участники отдают себе отчет в том, что это не совсем реалистично", – подчеркивают журналисты.

При этом есть информация, что Зеленский на замечания относительно Коломойского отшучивается и от углубленных комментариев отказывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский подтвердил, что Зеленский отрекся от него. "Потому что общественное мнение, журналисты и все остальное. Я думаю, что это не на пользу. Нет вопросов. Мы готовы к такому повороту событий. Но без обид, я не обижаюсь", – пояснил он. Также Коломойский заявил, что считает президента Зеленского "циничным бизнесменом".

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