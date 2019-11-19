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20 ноября • обновлено в 01:29
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"Не могу сопротивляться": Зеркаль покинет МИД из-за Зеленского

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Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в ближайшее время планирует покинуть должность.

В эфире "24 канала" она заявила, что на этой неделе выполнит свое последнее задание: проведет процессуальные слушания в Гааге по новому арбитражу, связанному с захватом Россией украинских моряков и кораблей в ноябре прошлого года.

Зеркаль отметила, что ей нужно сделать перерыв. "А что касается задач, которые передо мной стояли, или будут стоять, – я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, что это можно сделать", – заявила она.

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Также Зеркаль спросили, почему она не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может оказывать сопротивление России.

"Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента", – заявила она.

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Как сообщал OBOZREVATEL, после инаугурации Владимира Зеленского Елена Зеркаль внезапно отказалась занять должность заместителя главы Администрации президента. Тогда она захотела остаться в МИД.

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Персоны
Елена Зеркаль Владимир Зеленский Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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