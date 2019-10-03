"Не место удовлетворять потребности!" Разумков потроллил Киву за "рукоблудие" в Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал народных депутатов из-за курения и употребления пищи в сессионном зале, а также удовлетворения "других физиологических потребностей".

Он обратился к парламентариям на пленарном заседании в четверг, 3 октября.

"Зал Верховной Рады – это не столовая. То же самое на счет Iqos. Я не видел табличку Iqos-friendly. Также я обращаю внимание, что в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности. Надеюсь на понимание и конструктивную работу", – сказал Разумков.

Разумков потроллил Киву за "рукоблудие" в Раде

Просьбу спикера депутаты встретили смехом и аплодисментами. При этом он не уточнил, кому именно адресовал свое замечание.

По всей видимости, Разумков намекнул на скандал, который разгорелся вокруг народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. Журналисты поймали его за "рукоблудием" после звонка модели. Некоторые нардепы, слушая Разумкова, повернулись именно к Киве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илью Киву засекли за тем, как он трогал свои половые органы в зале Верховной Рады. Перед этим он попался на переписке в стенах парламента, спрятавшись за рабочими столами депутатов.

Девушка, с которой говорил перед этим нардеп, заявила, что лично с ним не знакома.

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