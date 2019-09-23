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23 сентября • обновлено в 14:42
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Не менее часа: Пристайко раскрыл детали встречи Зеленского с Трампом

1.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН проведут полноценные длительные переговоры.

Детали встречи двух лидеров раскрыл министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Громадському". Он подчеркнул, что и Зеленский, и Трамп специально нашли для этого время, поэтому их переговоры продлятся не менее часа. Главная цель – налаживание связи между странами.

Пристайко напомнил, что президент Украины имел два телефонных разговора с американским коллегой, однако все понимают, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров.

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"РБК-Украина"

"К сожалению или к счастью, так построены системы, лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и вообще отношениях между странами. Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, какими видим и развитие двусторонних отношений, и вообще выживание Украины в войне – это и есть основные задачи", – сказал Пристайко.

Глава МИД Украины подчеркнул, что он не может раскрыть все цели переговоров, однако речь идет о целом списке проблем, который Украина пройдет с США.

"Иногда это проблемы, иногда – просто бизнес-идеи. Например, нам нужна энергетическая безопасность. Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности. Это один из вопросов, которые обязательно обсудят президенты", – подчеркнул дипломат.

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Тема
Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Вадим Пристайко Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Лишь бы успел за час все зробыть дедушке
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вопрос один...сдаст шут ...байдена или не сдаст...больше трампу ничего от него не надо
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