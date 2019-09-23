Не менее часа: Пристайко раскрыл детали встречи Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН проведут полноценные длительные переговоры.

Детали встречи двух лидеров раскрыл министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Громадському". Он подчеркнул, что и Зеленский, и Трамп специально нашли для этого время, поэтому их переговоры продлятся не менее часа. Главная цель – налаживание связи между странами.

Пристайко напомнил, что президент Украины имел два телефонных разговора с американским коллегой, однако все понимают, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров.

Зеленский и Трамп "РБК-Украина"

"К сожалению или к счастью, так построены системы, лидеры играют очень высокую роль в дипломатии и вообще отношениях между странами. Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, какими видим и развитие двусторонних отношений, и вообще выживание Украины в войне – это и есть основные задачи", – сказал Пристайко.

Глава МИД Украины подчеркнул, что он не может раскрыть все цели переговоров, однако речь идет о целом списке проблем, который Украина пройдет с США.

"Иногда это проблемы, иногда – просто бизнес-идеи. Например, нам нужна энергетическая безопасность. Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности. Это один из вопросов, которые обязательно обсудят президенты", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча Трампа и Зеленского была запланирована на 1 сентября, однако американский лидер отменил поездку в Варшаву из-за урагана, который надвигался на Флориду.

Планировалось, что Трамп и Зеленский во время встречи затронут вопросы противодействия агрессии РФ в Украине и предстоящего визита главы украинского государства в США.

Вскоре в результате телефонного разговора Зеленского и вице-президента США Майка Пенса были согласованы переговоры, которые назначили на конец сентября.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд посоветовала Зеленскому обратить внимание на два вопроса в дискуссии с Трампом: инвестиции и санкции против России.

В Офисе президента назвали окончательную дату встречи Зеленского и Трампа – 25 сентября.

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