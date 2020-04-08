Собрали $100 тысяч: фигуранты "пленок Ермака" рассказали, во сколько обошлись скандальные назначения

Люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.
При этом конкретную таксу выставлял именно Денис Ермак. Об этом в интервью Bihus Info рассказали фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По их словам, в сумму также входило покрытие затрат на экспертный вывод о жизнеспособности конкретного проекта от Института стратегических исследований.
Штанько и Шумский
Скриншот видео
"Приходит проект. Для того, чтобы он получил подтверждение своей жизнеспособности, так как ни я, ни Дима, ни Денис не являемся специалистами до такой степени широкого плана, для этого заказывается экспертиза в Институте стратегических исследований. Они проводят, изучают проект и дают свое резюме. Как оказалось, эти экспертизы стоят денег", – говорит Шумский.
Он отметил, что их цена является официально установленной и колеблется в пределах 150-900 тыс. гривен.
Как рассказывают фигуранты "пленок", собеседования проводились в два этапа: непосредственно само собеседование и оглашение суммы за назначение, если кандидат понравился. Примечательно, что Денис Ермак не рассматривал кандидатуры без "взносов", которые передавались непосредственно ему.
Как утверждает Штанько, оплата за назначение была своеобразным подтверждением того, что человек "в команде". Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку.
"Это был первый кандидат, и я это слышал лично. Человек на Госгеокадарстр. Я слышал об этом из разговора Дениса по телефону", – отметил Штанько, говоря о "проплате" Александра Луцкого.
Напомним, что Сергей Шумский также рассказал о том, как познакомился с главой ОПУ Андреем Ермаком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
Генпрокурор Ирина Венедиктова также ответила на скандал с "пленками Ермака".
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