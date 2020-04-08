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8 апреля • обновлено в 17:41
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Собрали $100 тысяч: фигуранты "пленок Ермака" рассказали, во сколько обошлись скандальные назначения

24.7т
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Люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

При этом конкретную таксу выставлял именно Денис Ермак. Об этом в интервью Bihus Info рассказали фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По их словам, в сумму также входило покрытие затрат на экспертный вывод о жизнеспособности конкретного проекта от Института стратегических исследований.

Штанько и Шумский

Штанько и Шумский

Скриншот видео

"Приходит проект. Для того, чтобы он получил подтверждение своей жизнеспособности, так как ни я, ни Дима, ни Денис не являемся специалистами до такой степени широкого плана, для этого заказывается экспертиза в Институте стратегических исследований. Они проводят, изучают проект и дают свое резюме. Как оказалось, эти экспертизы стоят денег", – говорит Шумский.

Он отметил, что их цена является официально установленной и колеблется в пределах 150-900 тыс. гривен.

Как рассказывают фигуранты "пленок", собеседования проводились в два этапа: непосредственно само собеседование и оглашение суммы за назначение, если кандидат понравился. Примечательно, что Денис Ермак не рассматривал кандидатуры без "взносов", которые передавались непосредственно ему.

Как утверждает Штанько, оплата за назначение была своеобразным подтверждением того, что человек "в команде". Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку.

"Это был первый кандидат, и я это слышал лично. Человек на Госгеокадарстр. Я слышал об этом из разговора Дениса по телефону", – отметил Штанько, говоря о "проплате" Александра Луцкого.

Напомним, что Сергей Шумский также рассказал о том, как познакомился с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Пленки Ермака
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Сахно Дмитрий
Сахно Дмитрий
Дааааа, мля :(
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
И где комментарии?
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
по божески.стать народным депутатом от 1млн. убитых енотов.
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