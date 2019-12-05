"Нех*й делать!" В сеть слили переписку депутатов-драчунов

В сети показали перепискународных депутатов, из-за которой подрались в Верховной Раде представители от "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос.
В частности, во внутреннем чате Sluga Speakers народные избранники обсуждали законопроекты. Соответствующие снимки опубликовали "Буквы".
Как видно на фото, депутат Ирина Верещук, из-за которой позже якобы и произошла потасовка в Раде, призвала своего коллегу Лероса не использовать нецензурные слова при общении.
Максим Бужанский, Ирина Верещук, Гео Лерос
"Надеюсь, вы найдете время извиниться за мать, а остальные – все обсудим спокойно, взвешенно, если вы на такое способны. С!" – написала она.
Также отмечается, что Максим Бужанский действительно вступился за Верещук в зале заседаний ВРУ и "требовал от Лерос извинений".
Переписка нардепов
Буквы
Переписка нардепов
Буквы
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря в зале Верховной Рады Украины народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский напал на коллегу из фракции Гео Лероса. Инцидент якобы произошел из-за женщины.
В сети опубликовали видео массовой стычки народных депутатов Украины в сессионном зале Верховной Рады.
Нардеп от "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, из-за чего на самом деле подрались ее коллеги Максим Бужанский и Гео Лерос.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Скандалы с депутатами Верховной Рады" на OBOZREVATEL.