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5 декабря • обновлено в 18:00
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"Нех*й делать!" В сеть слили переписку депутатов-драчунов

2.7т
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В сети показали перепискународных депутатов, из-за которой подрались в Верховной Раде представители от "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос.

В частности, во внутреннем чате Sluga Speakers народные избранники обсуждали законопроекты. Соответствующие снимки опубликовали "Буквы".

Как видно на фото, депутат Ирина Верещук, из-за которой позже якобы и произошла потасовка в Раде, призвала своего коллегу Лероса не использовать нецензурные слова при общении.

Максим Бужанский, Ирина Верещук, Гео Лерос

Максим Бужанский, Ирина Верещук, Гео Лерос

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за мать, а остальные – все обсудим спокойно, взвешенно, если вы на такое способны. С!" – написала она.

Также отмечается, что Максим Бужанский действительно вступился за Верещук в зале заседаний ВРУ и "требовал от Лерос извинений".

Переписка нардепов

Переписка нардепов

Буквы

Переписка нардепов

Переписка нардепов

Буквы

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Автор
Марта Рок
Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Персоны
Ирина Верещук Гео Лерос Макс Бужанский
Место
Украина
Теги
Драка депутат Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Dell Alex
Dell Alex
""Надеюсь, вы найдете время извиниться за мать, а остальные – все обсудим спокойно, взвешенно, если вы на такое способны. С!"" Обозовцы... Обозовцы... Рыдал от хохота )))))))))))) А за отца он извиниться не должен? ))))))))))) А "С!" - это что, по вашему? )))) Вы когда гугл-переводчиком пользуетесь, ну хотя бы для порядка текст вычитывайте ))) Или вы настолько тупые, что украинского языка не знаете? )))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Так это не драчуны, а матершинники. Или может я чего-то не знаю?...
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