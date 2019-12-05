"Нех*й делать!" В сеть слили переписку депутатов-драчунов

В сети показали перепискународных депутатов, из-за которой подрались в Верховной Раде представители от "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос.

В частности, во внутреннем чате Sluga Speakers народные избранники обсуждали законопроекты. Соответствующие снимки опубликовали "Буквы".

Как видно на фото, депутат Ирина Верещук, из-за которой позже якобы и произошла потасовка в Раде, призвала своего коллегу Лероса не использовать нецензурные слова при общении.

Максим Бужанский, Ирина Верещук, Гео Лерос

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за мать, а остальные – все обсудим спокойно, взвешенно, если вы на такое способны. С!" – написала она.

Также отмечается, что Максим Бужанский действительно вступился за Верещук в зале заседаний ВРУ и "требовал от Лерос извинений".

Переписка нардепов Буквы

Переписка нардепов Буквы

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря в зале Верховной Рады Украины народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский напал на коллегу из фракции Гео Лероса. Инцидент якобы произошел из-за женщины.

В сети опубликовали видео массовой стычки народных депутатов Украины в сессионном зале Верховной Рады.

Нардеп от "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, из-за чего на самом деле подрались ее коллеги Максим Бужанский и Гео Лерос.

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